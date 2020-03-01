В Иссе в сгоревшей «Гранте» нашли труп таксиста

В Пензенской области возбудили уголовное дело по факту убийства 61-летнего мужчины.

Вечером 5 марта в поселке Исса на улице Лебедева сгорела машина марки «Лада Гранта». На водительском сидении обнаружили тело мужчины.

«При первоначальном осмотре на нем было одно ранение в области груди, причиненное, по предварительным данным, отверткой», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Установлен подозреваемый в убийстве – 28-летний житель Мокшана. Выяснилось, что он сел в машину к таксисту, они повздорили. Злоумышленник нашел в салоне авто какой-то предмет и стукнул им в водителя. После этого поджег автомобиль.

Мокшанца задержали. Решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование продолжается.