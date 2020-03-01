В Пензе мимозу продают за 999 рублей

Корреспондент «Пенза-Пресс» узнал, сколько стоят цветы в преддверии 8 Марта: тюльпаны, мимоза и экзотические цветы. Он посетил рынок, специализированные магазины и базы.

Цветы – самый распространенный презент, который дарят представительницам прекрасной половины человечества в Международный женский день.

Первым журналист посетил Центральный рынок. Уже во вторник, 3 марта, здесь продавали тюльпаны от 50 до 70 рублей за штуку. Но все-таки конкурировать с королевой цветов, розой, они не могут. Цена на этот цветок тоже начинается от 50 рублей.

«Многие мужчины предпочитают покупать именно розы 8 марта. Еще любят хризантемы – они стоят 130 рублей за куст, альстромерии – они стоят 120-150 рублей, лилии – 200 рублей. И, конечно, покупают уже готовые букеты. Например, те, в состав которых входят герберы и орхидеи, стоят 1500 рублей», - рассказала продавец Марина.

Абхазской мимозы пока на рынке мало. Ее удалось найти только в одной торговой точке по 220 рублей за ветку.

Есть мимоза и в цветочных магазинах. В одном из них, который находится на улице Московской, удалось найти букеты из этих желтых цветов за 399 и 999 рублей. Хотя в Интернете восемь килограммов мимозы продают за 1500 «деревянных».

Букет из трех тюльпанов и веточки мимозы в магазине обойдется в 909 рублей. Также здесь предлагают кустовую розу из Кении по 108 рублей за ветку и ирисы по 45 рублей.

Как сэкономить на тюльпанах?

Сетевые магазины также предлагают символы 8 Марта. Цены на букет тюльпанов из пяти штук начинаются от 149 рублей, гиацинты в горшочках – от 56.

В одном строительном гипермаркете в ассортименте - цветы в горшках. Спросом пользуются обычные орхидеи от 450 рублей. Также есть крашенные синей краской за 1017 рублей и сорт «Ванда микс» за 3671 рубль. Покупают и розы в горшочках – 916 рублей, цитрусовые – 1523 рубля, герберы – 318, цикломены - 333 рубля и даже растение кофе «Арабика» в кружке за 472 рубля.

На заметку, многие крупные организации в этом году закупили цветы на оптовых базах заранее. Для этого делали заказ в ноябре, оставив предоплату. Зато удалось сэкономить круглую сумму – один тюльпан обошелся в 35 рублей.

«Тем, кто покупает цветы за несколько дней до праздника, я рекомендую соблюдать условия хранения, - говорит флорист Ирина Мартынова. – Розу необходимо хранить подрезанными в коробке, в холодной воде, в темном месте при температуре +5 - +8 градусов. А тюльпаны можно упаковать полностью в газету и убрать в холодильник. Чтобы они подольше стояли в вазе, их нужно подрезать, а воду менять каждый день».

Что подарить любимым 8 Марта – решать каждому, самое главное для женщины – любовь и внимание.