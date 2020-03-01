Приехавших из заграницы пензенцев отправят на больничный

В России, в том числе и Пензенской области, вводят дополнительные меры для нераспространения коронавирусной инфекции.

Нормативным документом регламентировано установить медицинское наблюдение на срок до 14 дней за всеми прибывшими из-за рубежа, особенно Ирана, Китая и Кореи», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Гражданам будут оформлять листки нетрудоспособности без посещения медицинских организаций. Для это после возвращения из зарубежной поездки нужно позвонить в поликлинику по месту прикрепления или на телефон «горячей линии» 8-800-707-64-22.

Специалисты предупреждают: если у вас повысилась температура, появились кашель, симптомы нарушения пищеварения - насморк, изжога, одышка, понос – следует сразу же вызвать врача или «скорую» и не заниматься самолечением.

Советы по профилактике коронавируса вы можете прочитать здесь.