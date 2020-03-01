Губернатор рассказал историю героя Пензенской области Василия Клочкова

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев делится на своей странице в Twitter историями героев Сурского края. Он публикует такие посты в рамках спецпроекта.

В этот раз глава региона рассказал о Герое Советского Союза Василии Клочковом.

«Немногие знают, что легендарный политрук Василий Клочков, Герой Советского Союза, который в числе 28 панфиловцев совершил подвиг, остановив танки под Москвой у Дубосеково, и произнесший слова: «Велика Россия, а отступать некуда. Позади - Москва», в 1931-1940 годах жил и работал в Мокшане», - написал глава региона.

Немногие знают, что легендарный политрук Василий Клочков, Герой Советского Союза, который в числе 28 панфиловцев, совершил подвиг, остановив танки под Москвой у Дубосеково, и произнёсший слова: «Велика Россия, а отступать некуда. Позади-Москва», в 1931-40г жил и работал в Мокшане pic.twitter.com/b9wiDgdqcm — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) March 5, 2020

Напомним, губернатор запустил проект, в рамках которого он рассказывает о подвигах жителей области в годы Великой Отечественной войны. Пензенцы могут присоединиться к нему в своих соцсетях.