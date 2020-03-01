Пензенцев просят поддержать фигуристов-земляков

9 и 10 марта во дворце спорта «Рубин» в Пензе пройдут соревнования по фигурному катанию «Весенние ласточки» (0+).

Для участия приедут спортсмены из 12 городов: Москвы, Рязани, Оренбурга, Саранска, Ульяновска, Новоспасска, Саратова, Вольска, Тольятти, Кузнецка, Заречного и, конечно, Пензы. Всего будет 150 человек. Юным фигуристам – от 5 до 16 лет.

Пензу будут представлять 56 воспитанников МБУ «Спортивная школа №1».

Начало соревнований - в 9:00.

«Приглашаем жителей города поддержать нашу команду», - призвали в пресс-службе мэрии.

