Пензенец избил соседа-инвалида за грязь в подъезде

Инвалид из Пензы отсудил у своего соседа компенсацию морального вреда за нападение.

Осенью 2019 года 31-летний мужчина зашел в подъезд, увидел грязь на полу и подумал, что это сделал его стоявший у подъезда сосед. Мужчина разозлился и в качестве наказания ударил 67-летнего пенсионера по голове. Когда последний упал, агрессор пнул его несколько раз.

«Потерпевшему были причинены физическая боль и ряд телесных повреждений, не расцениваемых как вред здоровью»,- сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ноябре злоумышленника арестовали на 10 суток за побои.

Потерпевший пояснил, что вышел погулять и никакого отношения к грязи в подъезде не имеет.

Суд взыскал с виновника в качестве компенсации морального вреда 50 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.