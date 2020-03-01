Валентина Логвиненко: Из Казахстана ехали только в Спутник

А почему вы - Спутник? Этот вопрос мы задаем тем, кто живет сейчас в микрорайоне, который строит компания «Термодом».





Не секрет, что жить в Город Спутник едут со всей страны, но точнее было бы сказать — с разных уголков мира. Два года, как переехала в Спутник из Казахстана семья Логвиненко. Пока глава семейства на работе, мама Валентина водит младшую дочку в садик недалеко от дома, а старшую — в школу имени М. Ю. Лермонтова и на плавание в бассейн «Дельфин». Все рядом, и время еще на себя остается.



«Увидев Спутник, мы с мужем точно для себя решили, что будем жить здесь. Тут ярко и красочно, Спутник всегда вдохновляет на что-то новое и интересное», — рассказала Валентина.



Ежегодно тысячи людей переезжают в Город Спутник. У каждого из них есть, что сказать в пользу своего выбора. Проект «Я — Спутник» даст возможность высказаться всем.



Свяжитесь с нами, чтобы рассказать, почему вы — Спутник.



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