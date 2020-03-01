Погода
+4оС / Завтра: +4

$ 66,1854 р

€ 73,6842 р

20:29
06.03.2020г.

Пензастат рассказал, у кого хорошие зарплаты в Пензе

06.03.2020, 17:36

Пензастат обнародовал данные о заработной плате в Пензе за 2019 год.

В организациях средняя зарплата была равна 36910,8 руб., по сравнению с 2018 годом она увеличилась на 7,1%.

Среди районов Пензы самая низкая заработная плата оказалась в Первомайском районе. Ее размер ниже средней на 10,6% и составил 32995,7 руб., а самая высокая – в Октябрьском. Здесь размер зарплаты составил 38815,6 руб., что выше среднего показателя на 5,2%.

Специалисты отметили, что выше выше среднего показателя за указанный период заработная плата была у работников, занятых в сфере научных исследований и разработок (на 54,2%), финансовой и страховой деятельности (на 30,5%), специалистов госуправлений, соцобеспечения и военной безопасности(18,4%).

Меньше среднего показателя получают работники культуры, спорта и организаций досуга (на 29,5%), строительства(на 18,2%), образования(15,7%), оптовой и розничной торговли (на 14,3%),здравоохранения и социальных услуг (на 4,2%).

Читайте также:
Постановление о присвоении Пензе звания «Город трудовой доблести» направили в ЗакСобр
18:01
«Евровидение» планируют провести по другому сценарию из-за коронавируса
17:57
Поделиться

Эксклюзив

В Пензе мимозу продают за 999 рублей
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
Масленица в Пензе. Полная программа мероприятий
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
Как в январе изменились цены на бензин в Пензе? Мониторинг
В Пензе за смену формы управления домом голосуют покойники
Навязчивая реклама по телефону незаконна
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
Мария Львова-Белова: Решение об участии в «Лидерах России» было спонтанным
Судьбы и история. Какие экспонаты хранит музей ЗАГС в Пензе
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
В аптеках Пензы цены на противовирусные препараты отличаются в разы
Мобильный «Кванториум» запустят на базе «точек роста» в пензенских школах
#Пензаменяется. Как центр города преобразится в ближайшие годы
Готовим домашнее сливочное мороженое. Мастер-класс
Олигарх Евтушенков решил вложиться в турбазу под Мокшаном?
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
Масленица в Пензе. Полная программа мероприятий
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
Как в январе изменились цены на бензин в Пензе? Мониторинг
В Пензе за смену формы управления домом голосуют покойники
Навязчивая реклама по телефону незаконна
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
Мария Львова-Белова: Решение об участии в «Лидерах России» было спонтанным
Судьбы и история. Какие экспонаты хранит музей ЗАГС в Пензе
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
В аптеках Пензы цены на противовирусные препараты отличаются в разы
Мобильный «Кванториум» запустят на базе «точек роста» в пензенских школах
#Пензаменяется. Как центр города преобразится в ближайшие годы
Готовим домашнее сливочное мороженое. Мастер-класс
Олигарх Евтушенков решил вложиться в турбазу под Мокшаном?

Loading…