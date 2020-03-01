Пензастат рассказал, у кого хорошие зарплаты в Пензе

Пензастат обнародовал данные о заработной плате в Пензе за 2019 год.

В организациях средняя зарплата была равна 36910,8 руб., по сравнению с 2018 годом она увеличилась на 7,1%.

Среди районов Пензы самая низкая заработная плата оказалась в Первомайском районе. Ее размер ниже средней на 10,6% и составил 32995,7 руб., а самая высокая – в Октябрьском. Здесь размер зарплаты составил 38815,6 руб., что выше среднего показателя на 5,2%.

Специалисты отметили, что выше выше среднего показателя за указанный период заработная плата была у работников, занятых в сфере научных исследований и разработок (на 54,2%), финансовой и страховой деятельности (на 30,5%), специалистов госуправлений, соцобеспечения и военной безопасности(18,4%).

Меньше среднего показателя получают работники культуры, спорта и организаций досуга (на 29,5%), строительства(на 18,2%), образования(15,7%), оптовой и розничной торговли (на 14,3%),здравоохранения и социальных услуг (на 4,2%).