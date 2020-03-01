Казаков поддерживает поправку в Конституцию о запрете на иностранную недвижимость для чиновников

Худрук пензенского областного драматического театра, сопредседатель пензенского штаба ОНФ Сергей Казаков высказался по поводу поправок в Конституцию, которые обсуждаются во всей стране.

Он выделяет поправки, касающиеся территориальной целостности России и запрета на владение иностранной недвижимостью для чиновников и депутатов.

«Я бы сохранил поправку и для членов семьи [чиновников и депутатов], потому что ну если мои дети живут за границей, а я страдаю и переживаю за свою страну, конечно же, это будет не совсем корректно, все-таки могут возникнуть вопросы», - цитирует худрука телеканал «Экспресс».

Напомним, сбором предложений по внесению изменений в Конституцию РФ занимается специальная рабочая группа. Президент РФ Владимир Путин встречался с ней и обсуждал наиболее важные моменты. Поправки прошли первое чтение в Госдуме, ко второму чтению пройдет общероссийское голосование, на основе которого они будут скорректированы. Голосование запланировано на конец апреля. Глава государства предложил сделать этот день выходным.

Среди инициатив: закрепить индексацию зарплат, поддержку семьи, уточнить вопрос индексации пенсий, защитить суверенитет страны, обозначить бережное отношение к природе и животным и так далее.

Ранее свою позицию по поводу поправок высказал председатель областной федерации профсоюзов Николай Котов.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».