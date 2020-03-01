«Евровидение» планируют провести по другому сценарию из-за коронавируса

Из-за ситуации с бушующим коронавирусом могут изменить сценарий конкурса «Евровидение». Не исключено, что он пройдет не так, как все привыкли.

Альтернативные варианты сейчас рассматривают в голландской телекомпании NPO, сообщает телеканал «360».

Музыкантов в Роттердаме ждут с 12 по 16 мая. Россию на конкурсе представит группа Little Big. Коллективу прочат успех на Евровидении. Некоторым даже досталось за подобный оптимизм: на украинскую украинской певицу Jerry Heil ополчились в Сети за ее прогнозы.

Напомним, солист Little Big Илья Прусикин пообещал, что песня на конкурсе будет веселой и в бразильском стиле.