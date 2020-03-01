В преддверии 8 Марта пензячки получили благодарности губернатора

Гостями праздника стали представительницы общественных и ветеранских организаций, сотрудницы предприятий региона, деятели культуры и искусств, многодетные мамы.



«Трудно в наши дни переоценить роль, которую играют женщины в развитии России. Вы работаете на предприятиях, заводах, трудитесь в социальной сфере и ответственно выполняете все поставленные задачи», - обратился к ним Иван Белозерцев.

Губернатор подчеркнул, что женщина умеет совмещать работу с домашними делами, при этом всегда оставаясь яркой, красивой и является центром притяжения для всей семьи.



Особую благодарность Иван Белозерцев выразил женщинам старшего поколения - ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда.



«Вы наравне с мужчинами сражались на фронтах Великой Отечественной войны, работали в тылу, восстанавливали страну в послевоенное время. Низкий вам поклон», - сказал глава региона.



Наиболее успешные в своей профессии женщины были отмечены почетными грамотами и благодарностями губернатора. Подарком для гостей праздника стало выступление лучших творческих коллективов Пензенской области, сообщили в пресс-центре регионального правительства.