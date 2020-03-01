Впервые площадками для «Тотального диктанта» станут мэрия Пензы и санаторий

4 апреля в Пензе смогут проверить грамотность все желающие – в очередной раз пройдет «Тотальный диктант» (6+).

Впервые одной из площадок станет здание администрации Пензы. Также среди новых локаций – санаторий имени Володарского, региональное управление ФСИН, сообщили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, традиционно можно будет написать диктант в пединституте ПГУ, библиотеке им. Лермонтова, в школе им. Лермонтова, филиале военной академии им. Хрулева.

Также будут действовать площадки в большинстве районов области.

Акцию в этом году в Пензенском регионе посвятят Александру Куприну.

Для участия в «Тотальном диктанте» нужно заранее зарегистрироваться на любой из площадок. Регистрация откроется 25 марта на сайте totaldict.ru.