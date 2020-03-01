У пензенца украли кровлю с сарая

В Нижнеломовском районе Пензенской области мужчина подозревается в краже кровли с сарая соседа.

По данным пресс-службы регионального управления МВД, 43-летний мужчина обратился в полицию. Он рассказал, что неизвестный украл металлическую кровлю с его сарая.

Полиция задержала 22-летнего соседа потерпевшего. Он дал признательные показания. Ранее подозреваемый уже имел проблемы с законом.

«По факту кражи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение»,- сообщили в пресс-службе.

Полиция Пензенской области напоминает о том, что если в отношении вас совершено преступление, сообщите полицейским об этом любым удобным способом, в том числе и по телефону 02 или 102. По возможности, запомните приметы злоумышленников: одежду, цвет и марку машины.