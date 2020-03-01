В Пензе на парковке возле магазина полыхала машина

В Пензе в микрорайоне ГПЗ-24 вспыхнул автомобиль. Информация об этом появилась в Сети.

Очевидец опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что инцидент произошел на парковке возле крупного сетевого магазина. На месте происшествия работали сотрудники МЧС.

Судя по дате, которая указана под снимками, «Нива» вспыхнула 5 марта примерно в 16 часов. Официальной информации о случившемся нет.

В региональном ГУ МЧС предупреждают автовладельцев о необходимости следить за состоянием машин, иметь огнетушитель. Часто причинами возгорания техники являются неисправность проводки (может быть нарушена при установке автозапуска), утечка топлива, перегрев двигателя, повреждение аккумулятора.

Напомним, вечером 5 марта в поселке Исса на улице Лебедева сгорела машина марки «Лада Гранта». На водительском сидении обнаружили тело 61-летнего таксиста.