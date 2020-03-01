Александр Гуляков назвал перераспределение полномочий важной поправкой в Конституцию

Ректор Пензенского госуниверситета Александр Гуляков высказал свое отношение к внесению поправок в Конституцию РФ.

В частности, он отметил готовность президента пойти на ограничение своих полномочий и перераспределение их между другими ветвями власти.

«Если он раньше полностью формировал правительство, Государственная Дума утверждала кандидатуру председателя правительства - не более того, то сейчас полный состав кабинета министров будет утверждать и рассматривать Государственная Дума. Я считаю, что это такое очень мощное решение», - цитирует ректора телеканал «Экспресс».

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию будет общенародным. Оно запланировано на конец апреля. Президент предложил сделать этот день выходным. С учетом решения россиян поправки пройдут второе чтение в Госдуме.

Анализом поступающих из регионов предложений занимается специальная рабочая группа. Наиболее популярные – сохранение территориальной целостности, информационная безопасность, закрепление роста пенсий, зарплаты и другие.