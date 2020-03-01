В Пензе прошел семинар по противодействию коррупции при госзакупках

5 марта в Пензе состоялся семинар «Противодействие коррупции при осуществлении государственных и муниципальных закупок».

«Семинар проводится для реализации указов президента Российской Федерации Владимира Путина по поручению губернатора Ивана Белозерцева. Он даст новый импульс организации совместной деятельности, направленной на выявление и минимизацию коррупционных рисков при осуществлении закупок», - отметил заместитель руководителя аппарата губернатора и регионального правительства Сергей Сластных.

В пресс-центре облправительства подчеркнули, что сектор государственных закупок относится к наиболее коррупционным сферам из-за наличия в нем значительного объема финансовых ресурсов при существовании достаточно специфической расходной части.

К основным задачам указа президента отнесены меры, позволяющие обеспечить совершенствование комплекса противодействия коррупции в сфере закупок.