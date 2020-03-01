Кудинова: Настал момент внести дополнения в Конституцию

«Наверно, настал тот момент, когда мы должны в обязательном порядке внести не столько изменения, сколько дополнения в Конституцию, которые обеспечат равные права всем нашим гражданам. Я рассматриваю необходимость внесения дополнений и изменений в Конституцию только с этой точки зрения», - сказала она телеканалу «Экспресс».

10 марта депутаты Госдумы рассмотрят проект поправок во втором чтении. После этого их должен будет утвердить Совет Федерации. Общероссийское голосование по пакету поправок в Конституцию назначено на 22е апреля. Этот день будет объявлен выходным.