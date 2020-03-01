Участники акции «Леди донор» сдали более 50 литров крови за день

В Пензе участниками акции «Леди донор» стали более 100 человек.

6 марта традиционная акция «Леди донор» прошла в Пензенском областном клиническом центре крови.

В акции приняли участие более 100 человек. Статистика показала, что мужчин было ничуть не меньше, чем женщин.

«Служба крови выражает слова признательности и искренней благодарности милым дамам, дарящим тысячам людей, которые нуждаются в переливании гемокомпонентов, бесценный дар – свою кровь», - отметила пресс-служба регионального минздрава.

Женщинам, сдавшим кровь в этот день, вручили сувениры с символикой крови и поздравили с наступающим праздником.

«В ходе акции «Леди-донор» заготовлено более 50 литров гемокомпонентов. После обследования они будут направлены в лечебную сеть», - сообщила главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

Акция "Леди донор" проводится каждый год.