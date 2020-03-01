Постановление о присвоении Пензе звания «Город трудовой доблести» направили в ЗакСобр

В Пензе подписали и направили в региональное ЗакСобрание постановление о присвоении областному центру звания «Город трудовой доблести».

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Серьезная работа по сбору необходимых документов, подтверждающих факт трудового героизма жителей города в 1941-1945 годах проводилась в короткие сроки. К этой деятельности активно подключились все уровни власти, общественные организации, молодежь, ветераны, историки и архивисты и экспертное сообщество.

В постановлении отметили, что у Пензы - не только богатая история, но и славный трудовой путь, увенчанный подвигами тружеников тыла. Местные жители внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Следующим этапом работы должно стать рассмотрение предложения Законодательным Собранием и правительством области. Затем соответствующее решение с ходатайством о присвоении почетного звания Пензе будет направлено президенту.

Напомним, идею о присвоении Пензе звания «Город трудовой доблести» озвучил губернатор Иван Белозерцев. Ее поддержали более 30 общественных организаций.



