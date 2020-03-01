У Пензенской области появились шансы стать молочной столицей

В Сердобском районе открыта первая очередь крупнейшего в России молочно-товарного комплекса замкнутого цикла. Там созданы современные условия для содержания скота. Дойное поголовье должно к 2021 году увеличиться до 7200 голов. Молочное животноводство сегодня - одно из приоритетных направлений в развитии сельского хозяйства. А у Пензенской области теперь есть все шансы стать молочной столицей.

С нажатия символической кнопки в Сердобском районе запустили первую очередь строящегося молочно-товарного комплекса, которые обещает стать крупнейшим не только в России, но и в Европе. Ферма рассчитана на 5200 голов дойного стада. Это совместный проект с крупнейшим инвестором в мире из Сингапура.

«Кроме Пензенской области они работают в 62 иностранных государствах. Сегодня инвесторы отметили, что им приятно работать в нашем регионе, потому что здесь созданы все условия для реализации огромного проекта», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Этот молочный комплекс - пример внедрения новейших технологий. Коровники оснащены современной системой вентиляции, улучшено расположение стойл, инновации в подготовке к доению позволяют снизить уровень маститных заболеваний и улучшить молокоотдачу. За всеми видами технологических работ ведется постоянный мониторинг, а еще соблюдаются экологические требования.

«Все естественные отходы перерабатываются и потом используются на наших полях в качестве удобрения. Кроме того, все корма выращиваем сами», - рассказал генеральный директор молочной компании Суманте Кумар Де.

«Старый коровник, навоз, грязь - это все в прошлом. Здесь этого нет. Только абсолютная чистота и комфорт, причем не только для животных, но и для сотрудников предприятия», - сказал руководитель комитета по агропромышленной политике «Деловой России» из Москвы Андрей Даниленко.

На заводе сейчас работают почти 200 человек, к концу 2020 года количество сотрудников увеличится до 350.

«На одну операцию уходит девять секунд, приходится все успевать. Голов много, - больше 1000. Труд не из легких», - рассказал сотрудник предприятия Александр Кондюрин.

Уже сейчас одна корова дает в сутки около 40 литров молока. После выхода комплекса на проектную мощность показатель валового надоя достигнет 160 тысяч тонн в год. Надой на одно животное будет выше в два раза, чем в среднем по России. Особое внимание уделено качеству и безопасности готового продукта.

«Первым делом мы берем пробу на антибиотики, затем крутим жир, смотрим соматику, кислотность, плотность, а затем еще на белок», - сказала заведующая лабораторией Юлия Чаплинова.

По проекту в Сердобском районе построят семь коровников, четыре телятника, доильно-молочный блок с залами «Карусель», вместительность каждого - 80 мест. Это позволит одновременно доить свыше 1000 коров в час, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.