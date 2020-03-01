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07.03.2020г.

В Пензе подготовили документы, отражающие вклад города в Великую Победу

06.03.2020, 21:27
Станет ли Пенза городом трудовой доблести? Такая возможность появилась у всех городов России, жители которых своим трудом внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. Ввести новое почетное звание предложил президент страны Владимир Путин еще в конце 2019 года - в преддверии празднования 75-летия со дня Великой Победы.

На груди среди множества медалей Анатолия Федоровича Васильева выделяется золотая звезда с серпом и молотом. Это высшая степень отличия за труд. Он ровно 40 лет своей жизни посвятил работе на пензенском заводе точной электромеханики: был наладчиком станков. За производственные успехи Анатолий Федорович был удостоен звания Героя Социалистического Труда.

«У меня было шесть станков, которые я обслуживал одновременно. Когда начал работать, было просто. О военном времени не вспоминали, просто трудились и выпускали продукцию», - рассказал он.

Именно благодаря заслугам таких людей Пенза стала одним из лидеров производства, а так называемый промышленный рывок в нашем регионе произошел во времена Великой Отечественной войны. Именно в роковые 40-е Пенза и область стали развиваться как мощная тыловая база, обеспечивающая советскую армию боеприпасами, снаряжением, продовольствием, воинскими формированиями и медициной.

В 1941-1942 годах в Пензенскую область были эвакуированы 52 промышленных предприятия, в том числе - 13 машиностроительных заводов. Из региона на фронт отправлялись установки реактивных минометов, боеприпасы, шинельное сукно, валенки и лыжи. Каждая четвертая мина, авиабомба и артиллерийский снаряд, изготовленные в годы войны для борьбы с фашизмом, были выпущены на местных предприятиях.

Такие города, как Пенза, которые не участвовали непосредственно в боевых действиях, но обеспечивали победу подвигом тружеников тыла, теперь имеют право носить почетное звание «Город трудовой доблести». Основаниями для присвоения звания могут быть государственные награды, врученные предприятиям либо отдельным работникам за трудовые заслуги, вручение заводам переходящих Красных знамен Государственного комитета обороны, а также трудовой героизм жителей города.

Глава региона Иван Белозерцев одним из первых выступил с инициативой начать работу по подготовке документов, чтобы Пенза смогла претендовать на это звание. Губернатора уже поддержали 30 общественных организаций области.

«В конце декабря 2019 года создали рабочую группу, в которую вошли представители архива, историки, краеведы и в течение двух месяцев была проведена очень большая исследовательская работа. На сегодняшний день подготовили обширную справку, в которой в полном объеме отображен вклад пензенцев в победу в Великой Отечественной войне», - рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

В ближайшее время губернатор должен обратиться к президенту с соответствующим ходатайством. Один из городов, кто точно должен получить почетное звание, - Нижний Новгород. Гороковские заводы произвели во время войны более четверти всех орудий, танков, бронемашин и свыше 40% подводных лодок.

Известно, что на почетное звание также претендуют Екатеринбург, Челябинск и Саратов. Торжественную церемонию присвоения планируют провести в канун Праздника Весны и Труда 1 мая.

На территории «Города трудовой доблести» установят памятную стелу с текстом президентского указа, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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