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07.03.2020г.

В Пензе на «Пост №1» заступили дети войны

06.03.2020, 22:35
В Пензе к Вахте памяти у Монумента воинской и трудовой Славы присоединились дети войны. Часовыми на «Пост №1» (0+) заступили 24 человека. Всем им - больше 70 лет. Они приступили к ответственной миссии совместно с учениками школы №28.

Анатолию Цыкунову - 82 года. Одним из ярких детских воспоминаний стало возвращение в 1943-м с войны отца.

«Мне было почти пять лет. Его привезли на телеге. Сельчане пришли, когда узнали, что он приехал, плакали. Мы с ним обнялись, а он весь избитый, на костылях», - рассказал он.

К акции присоединилась и жена Анатолия Цыкунова Татьяна. Она призналась, что когда переполняют эмоции и желание стать частью большого памятного проекта, ветряная погода нипочем.

«Мы, дети войны, выдержанные. Коли уж в такие суровые годы выросли, такое точно должны вынести», «Пост №1» очень важен для нас. Постоять здесь, около такого места - очень престижно», - сказала она.

В Вахте памяти у Монумента воинской и трудовой Славы приняли участие 24 пензенца старше 70 лет. Желающих - больше. Каждого перед заступлением на пост инструктируют.

«Объясняем, как подойти к караульным, где встать, что нужно сделать, что можно делать на посту, какой внешний вид должен быть. Например, нельзя жестикулировать, разрешено только молча стоять и нести караул», - рассказал специалист по работе с молодежью регионального центра военно-патриотического воспитания Дома молодежи Виктор Колгатин.

Присоединиться к Вахте памяти на «Посту №1» могут все пензенцы, независимо от пола и возраста. Заявить о желании участвовать в мемориальной акции можно обратившись в Дом молодежи. Все участники проекта «75 дней до Победы: Пост №1» получат памятный знак, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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