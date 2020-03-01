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07.03.2020г.

Губернатор вручил пензячкам медали «За материнскую доблесть»

06.03.2020, 23:23
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил с наступающим Международным женским днем многодетных мам и вручил им первые удостоверения. Встреча прошла в ресторане областной филармонии.

Маленькая Эльвира Ляпина посвятила своей любимой маме трогательное стихотворение, а главе региона приготовила отдельный подарок - картину с парой лебедей, символизирующих семейное счастье.

«Я ее размещу в Губернаторском доме, там есть музей подарков главе региона. Все, кто его посетит, будут знать, что есть такая многодетная семья Ляпиных», - сказал Иван Белозерцев.

Праздник стал формальным поводом вручить награды «Материнская доблесть» и первые - удостоверения многодетной семьи. Родители восприняли встречу как прекрасную возможность пообщаться напрямую с главой региона и попросить поддержки в решении своих житейских проблем. Тем временем, дети угощались за столом и веселились под музыку.

Среди получивших удостоверение и награду - Альфия Панцырева. У нее растут три девочки. Как признается мама, при всем комплексе мер по поддержке многодетных семей, существующих в регионе, для нее главная помощь исходит от дочек.

«Они могут мне помочь убраться, помыть посуду, последить за младшей. Больше всего, конечно, достается старшей, на нее, после мамы и папы, ложится вся ответственность в воспитании сестер», - рассказала она.

В Пензенской области многодетными являются более 9000 семей. Некоторые из них воспитывают пять и более детей. Почти 7000 из них пользуются различными выплатами. В скором времени они получат свои удостоверения, которые дадут право на льготное посещение спортивных и социально-культурных объектов, сообщает телеканал «Экспресс».

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