Женщина-кинолог из Пензы рассказала, как попала на работу своей мечты

В пензенской полиции служат немало представительниц прекрасного пола, хотя многие до сих пор считают эту профессию мужской. Кинолог Юлия Якушова рассказала о том, как пришла к своей мечте.

«Ко мне, Мухтар» (12+) и «Комиссар Рекс» (12+) были ее любимыми фильмами, так что Юлия Якушова с детства мечтала работать с собаками. В 2007 году девушка с образованием педагога-психолога пришла устраиваться тогда еще в милицию. Правда, в отделе кадров ей ответили, что вакансий нет, и предложили поработать в патрульно-постовой службе.

«Лишь спустя десять лет освободилась должность кинолога, и, конечно, я изъявила желание работать им», - рассказала Юлия Якушова.

Сначала ей пришлось выдержать все испытания наравне с коллегами-мужчинами, и только в 2017-м она смогла посвятить себя любимому делу. Сейчас у нее два напарника - немецкие овчарки Глесси и Тайфун. Первая специализируется на поиске взрывчатых веществ, вторая - следовая.

«Первую собаку мне дали взрослой. Мы с ней проходили обучение в Уфе, когда вернулись, появился еще щенок, я с ним сама занималась. Главное в дрессировке - работать, не дергать животное и не кричать на него. Все обучение должно проходить на позитиве», - сказала она.

Полицейский-кинолог следит за общественной безопасностью и порядком, пресекает преступления и правонарушения. На дежурство старший сержант полиции Якушова выходит с одним из подопечных. Глесси она берет с собой, когда нужно обследовать здания, территории или транспортные средства на наличие опасных предметов. С Тайфуном патрулирует улицы. Злостных хулиганов пес усмиряет одним своим видом, а если подаст голос, признается Юлия, цепенеют даже самые буйные нарушители, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.