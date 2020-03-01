Самые прекрасные героини: Голова Беатриче Ченчи

В преддверии Международного женского дня на пензенском телеканале «Экспресс» стартовал проект «Самые прекрасные героини» (16+). В его рамках представлены известные картины из областной картинной галереи им. К.А.Савицкого с изображением женщин.
На одном из полотен запечатлена Беатриче Ченчи - отцеубийца, дочь римского аристократа, прославившаяся красотой и мужественным поведением. В 1598 году вместе с мачехой и братом вступила в сговор, чтобы убить своего «грубого и развратного» отца. Была осуждена за это и казнена вместе с сообщниками через отсечение головы. Эта история послужила сюжетом многочисленных литературных произведений, а также картины, автор которой до сих пор неизвестен.
Голова Беатриче Ченчи. Итальянская школа, XVII в. (копия). Холст, масло.
Источник текста: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ченчи,_Беатриче