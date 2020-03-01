Самые прекрасные героини: Голова Беатриче Ченчи

На одном из полотен запечатлена Беатриче Ченчи - отцеубийца, дочь римского аристократа, прославившаяся красотой и мужественным поведением. В 1598 году вместе с мачехой и братом вступила в сговор, чтобы убить своего «грубого и развратного» отца. Была осуждена за это и казнена вместе с сообщниками через отсечение головы. Эта история послужила сюжетом многочисленных литературных произведений, а также картины, автор которой до сих пор неизвестен.

Голова Беатриче Ченчи. Итальянская школа, XVII в. (копия). Холст, масло.

Источник текста: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ченчи,_Беатриче