Пройдут ли пензенцы в финал? Победителей этапа «Мастеров гостеприимства» объявят 7 марта

7 марта в Самаре стартует заключительный день регионального полуфинала конкурса «Мастера гостеприимства» - совместного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ). За выход в федеральный этап борются восемь пензенских специалистов туриндустрии.

Во второй день полуфинала «Волга-Волга», в котором участвуют 99 человек из 19 регионов России, им предстоит представить жюри свои проекты и доказать, почему именно их идея достойна быть поддержанной и реализованной. Специалистов сферы туризма и гостеприимства ждут три раунда «Битвы мастеров», последний из которых завершится в 19 часов (18:00 – по московскому времени).

Кроме того, в этот день запланирована интеллектуальная «Битва мастеров» для представителей СМИ. Участвовать в игре будет и журналист информационного агентства «Пенза-Пресс».

Итоги полуфинала «Мастеров гостеприимства» подведут на торжественной церемонии, которая начнется в 20 часов (19:00 – по московскому времени). Будут объявлены финалисты по компетенциям и финалисты трека проектов. Пройдут ли в федеральный этап представители Пензенской области, оперативно расскажет ИА «Пенза-Пресс».

Узнать, с какими проектами жители региона приехали на полуфинал, можно ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ. Напомним, накануне стало известно о том, что одним из экспертов, которые будут оценивать идеи участников конкурса, является начальник отдела туризма министерства культуры и туризма Пензенской области Алексей Уколов. По каким критериям будет вестись оценка, он рассказал в эксклюзивном интервью информагентству.

Напомним, конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.