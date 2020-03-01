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07.03.2020г.

Пензенцы принимают участие в московской выставке народных промыслов

07.03.2020, 09:23
Мастера Пензенской области представляют свои работы на XXVIII выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья. Весенняя фантазия – 2020».

Выставка проходит с 4 по 8 марта в Москве и объединяет свыше 800 организаций народных промыслов, индивидуально работающих художников, мастеров и ремесленников из 50 регионов страны. Об этом сообщили сотрудники Центра кластерного развития региона на официальной странице в соцсети Instagram.

На коллективном стенде Пензенской области представлены изделия из керамики, меха и кожи. Регион представляют 11 индивидуальных предпринимателей, ЗАО «Абашевская керамика», ООО «Ирис», АНО «Творческое объединение «ПензаХобби» и АНО развития народных художественных промыслов «Жить просто».

 

«Планируется, что на площадке «В гостях у мастеров» пройдет мастер-класс для детей и взрослых по изготовлению абашевской игрушки от Михаила Липаткина, где каждый участник сможет обучиться старинным приемам этого промысла», - говорится в посте.

Участие пензенцев в выставке-ярмарке проходит при поддержке регионального Центра поддержки народно-художественных промыслов и ремесел, который действует на базе Центра кластерного развития.

Источник фотографии: скриншот - https://www.instagram.com/p/B9YtOybnnkn/
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Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
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Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
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