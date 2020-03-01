В Заречном поздравили женщин-военнослужащих с 8 Марта

В войсковой части города Заречного Пензенской области прошел праздничный концерт для женщин-военнослужащих, посвященный Международному женскому дню.

Как сообщили в пресс-службе росгвардии по Пензенской области, праздничное мероприятие открыл командир войсковой части, полковник Сергей Кошелев. Он поблагодарил женщин за нелегкую, но очень ответственную и важную службу.

«Комендатуры, тыловые службы, кадровые и финансовые органы и другие подразделения – далеко не полный перечень структур, работу которых во многом обеспечивают представительницы прекрасной половины человечества. Спасибо всем вам за ваш труд», – сказал он.

Полковник Сергей Кошелев также вручил женщинам-военнослужащим почетные грамоты и цветы.

Продолжилось торжественное мероприятие праздничным концертом, который подготовили росгвардейцы.