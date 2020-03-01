В Пензе состоится правозащитный форум «Твое право»

С 10 по 12 марта в Пензенском государственном университете архитектуры и строительства впервые состоится образовательный правозащитный форум «Твое право». Цель – повышение уровня правовой грамотности молодежи.

В течение трех дней участники – студенты вузов и колледжей, активисты общественных организаций, смогут проработать правовые вопросы, связанные с обучением. Также в программе форума заявлены лекции и семинары по вопросам стипендиального обеспечения, предоставления мест и проживания в общежитиях, работе комиссий по качеству образования и кейс-игра «Стипендиальная комиссия университета».

«Участники узнают от сотрудников правоохранительных органов, банка, прокуратуры и от правового инспектора областной организации Общероссийского профсоюза образования о том, как защитить себя в повседневной жизни», – сообщила руководитель информационного центра Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Ангелина Трифонова.

Также во время мероприятия участники создадут и презентуют законотворческие инициативы, которые помогут решить ту или иную проблему в регионе. Как отмечают организаторы, суть форума в том, чтобы у студентов сформировалась активная позиция в отстаивании своих прав на уровне администрации университета.

По итогам самые сильные проекты будут рекомендованы к разработке в Молодежный парламент при Законодательном Собрании Пензенской области.

Форум организован при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Пензенской области.