В России разрешение на оружие может стать электронным

По словам директора Росгвардии Виктора Золотова, теперь вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие, можно будет получить одну пластиковую карточку.

На электронной платформе для оформления документов будут работать оружейные заводы, юридические лица, которые торгуют оружием и отвечают за его хранение или использование, и владельцы оружия.

Директор Росгвардии также отметил, что в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» за два года планируют создать электронную платформу по контролю за оборотом огнестрельного оружия и управления охранными услугами. Лицензии будут оформлять с ее помощью.