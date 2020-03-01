В «Тарханах» проходят мастер-классы по изготовлению значков и открыток

7 и 8 марта Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» приглашает пензенцев на праздники, мастер-классы и интерактивные занятия (7+).

В праздничные выходные с 9:00 до 16:00 в «Тарханах» для гостей усадьбы пройдет мастер-класс по изготовлению значка в технике канзаши – «Я помню, я горжусь...».

Также 7 марта сотрудники музея-заповедника «Тарханы» предлагают пензенцам принять участие в фольклорном празднике «Кокурки», а 8 марта – в интерактивном занятии «На платьице чудесные узоры…».

В честь Международного женского для сотрудники музея познакомят гостей с бальными аксессуарами и проведут для всех желающих урок по изготовлению открытки.

Программа мероприятий размещена на официальном сайте музея.