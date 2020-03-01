В Пензе стартует месячник по благоустройству территории

Традиционные мероприятия по уборке территории будут проходить в Пензенской области с 16 марта по 25 апреля.

Постановление о проведении месячника подписал глава администрации Пензы Андрей Лузгин. Все организации и предприятия приглашаются для наведения порядка на своих участках и на прилегающих территориях.

Для того, чтобы бесплатно вывезти мусор (кроме промышленного и строительного) на полигон по захоронению твердых бытовых отходов, предприятия и организации города могут обратиться в районную администрацию и оформить путевой лист.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Пензы, общегородской субботник намечен на 25 апреля.

