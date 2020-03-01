Ученые: коронавирус начал приобретать скрытые формы

По словам главного научного сотрудника центра имени Гамалеи Виктора Зуева, то же самое происходит при заболевании гриппом: между эпидемиями мы продолжаем носить вирус, а когда наступает опасное время года и снижается иммунитет, грипп снова появляется.

«Если вирус будет у всех вызывать смертельную инфекцию – он будет рубить сук, на котором сидит. Если он будет эту клетку разрушать вдрызг, то он сам закончится», – объяснил ученый.

Ранее китайские специалисты, сравнили симптомы у первых пациентов – самых чувствительных, и последних на тот момент. У первых симптомы были ярко выражены. Получается, что коронавирус, как и грипп, может на протяжении длительного времени не проявлять себя в организме с сильным иммунитетом.

