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07.03.2020г.

Представители мэрии проверили состояние улиц Пензы после зимы

07.03.2020, 14:34
Мэр Пензы Андрей Лузгин, глава города Владимир Мутовкин, заместитель мэра Магомед Агамагомедов, главы районов, руководители городских управлений и ведомств проверили содержание улично-дорожной сети.

7 марта на выездном совещании представители городской администрации увидели, что специалисты МУП «Пензадормост» очищают дороги и тротуары, подметают вакуумно-подметальной машиной, промывают ливневки и кюветы.

На улице Терновского начали мыть шумозащитные экраны. На проспекте Строителей, улицах Чаадаева, Экспериментальной, Петровской, дороге на Лебедевку устраняют разрушения.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, специалисты МУП «Зеленое хозяйство Пензы» наводят порядок в городских скверах, вывозят порубочные остатки после опиловки деревьев, рыхлят снежные массы на газонах.

«В городе есть отдельные участки, где сошел снег, их уже можно привести в порядок. Понятно, что за один-два дня всю Пензу мы не уберем, но жители должны видеть изменения. Каждый в своем районе, в своей зоне ответственности находите такие территории и приступайте к работе с сегодняшнего дня, – поставил задачу мэр Пензы Андрей Лузгин.

Глава администрации города отметил, что проводить санитарные пятницы и субботники мэрия будет по графикам в каждом районе Пензы.

Отдельно он прокомментировал проблему несанкционированных свалок мусора на Шуисте, в районе Ахунского переезда и в Заре. Он распорядился установить видеокамеры в местах, где подобные случаи происходят неоднократно, чтобы фиксировать нарушителей.

«Помимо того, что необходимо их вывезти, нам нужно пресекать появление новых свалок. У минлесхоза Пензенской области есть полномочия в части несоблюдения экологических норм и система штрафов за это, давайте работать совместно с ними, – призвал мэр.

Еженедельно по субботам Андрей Лузгин собирается проводить объезды и обходы городских территорий. В администрации города напомнили, что жители могут сообщить в мэрию о ямах на проезжей части.

Источник фотографии: скриншоты - https://www.penza-gorod.ru/news/andrey_luzgin_provel_obezd_goroda_po_blagoustroystvu/
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