Пензенцы смогут лично поблагодарить ветеранов Великой Отечественной войны

В рамках федерального проекта за ветераном будет закреплен волонтер, который будет оказывать внимание и поддержку под знаком #НеТолько9мая.
Адресная помощь ветеранам – это самый простой способ для неравнодушного, активного человека сказать лично «спасибо» людям, защитившим нашу страну.
Помочь ветеранам можно так:
- проявить заботу: прогулка на свежем воздухе, общение за кружкой чая;
- оказать социально-бытовую помощь: мытье окон, влажная уборка, заготовка дров, уборка снега;
- сходить в магазин за продуктами;
- сопроводить на мероприятие/в поликлинику;
- сбрать на приусадебных участках;
- проинформировать о льготах;
- организовать встречу с родственниками/однополчанами через видеосвязь;
- поздравить с праздниками.
Акция пройдет во всех регионах России. Зарегистрироваться можно здесь.
По всем вопросам можно обращаться к Дмитрию Шлыкову в соцсети «ВКонтакте» или по телефону 8 953 445 23 20.