Пензенцы смогут лично поблагодарить ветеранов Великой Отечественной войны

В Пензе Волонтеры Победы дойдут до каждого участника и инвалида Великой Отечественной войны. Основной смысл идеи – делать это систематически.

В рамках федерального проекта за ветераном будет закреплен волонтер, который будет оказывать внимание и поддержку под знаком #НеТолько9мая.

Адресная помощь ветеранам – это самый простой способ для неравнодушного, активного человека сказать лично «спасибо» людям, защитившим нашу страну.

Помочь ветеранам можно так:

- проявить заботу: прогулка на свежем воздухе, общение за кружкой чая;

- оказать социально-бытовую помощь: мытье окон, влажная уборка, заготовка дров, уборка снега;

- сходить в магазин за продуктами;

- сопроводить на мероприятие/в поликлинику;

- сбрать на приусадебных участках;

- проинформировать о льготах;

- организовать встречу с родственниками/однополчанами через видеосвязь;

- поздравить с праздниками.

Акция пройдет во всех регионах России. Зарегистрироваться можно здесь.

По всем вопросам можно обращаться к Дмитрию Шлыкову в соцсети «ВКонтакте» или по телефону 8 953 445 23 20.

