На центральных улицах Пензы случились три аварии одновременно

7 марта в Пензе улицах Кирова, Урицкого и Лермонтова произошли ДТП. Информация об этом появилась в Сети.

В группе соцсети «ВКонтакте» очевидцы сообщили о трех авариях в центре Пензы, которые случились почти одновременно.

В 13:30 на перекрестке улиц Лермонтова и Красной автомобиль такси столкнулся с легковушкой.

В 13:38 на ул. Кирова также не смогли разъехаться две машины, а в 14:00 на ул. Урицкого не поделили дорогу легковой автомобиль и грузовик.

Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники ГИБДД обращаются к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД.