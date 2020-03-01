На центральных улицах Пензы случились три аварии одновременно

7 марта в Пензе улицах Кирова, Урицкого и Лермонтова произошли ДТП. Информация об этом появилась в Сети.
В группе соцсети «ВКонтакте» очевидцы сообщили о трех авариях в центре Пензы, которые случились почти одновременно.
В 13:30 на перекрестке улиц Лермонтова и Красной автомобиль такси столкнулся с легковушкой.
В 13:38 на ул. Кирова также не смогли разъехаться две машины, а в 14:00 на ул. Урицкого не поделили дорогу легковой автомобиль и грузовик.
Официальной информации о случившемся нет.
Сотрудники ГИБДД обращаются к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД.