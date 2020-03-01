В Пензе сделали замечания продавцам мяса и молока

Организацию сезонной ярмарки на улице Суворова представители городской администрации Пензы проверили 7 марта.

В ходе рейда сотрудники мэрии, городского УМВД, регонального управления россельхознадзора и управления ветеринарии сделали продавцам замечания и дали рекомендации по хранению продукции, соблюдению санитарных норм для реализации мяса и молока, а также дезинфекции транспортных средств при перевозке мяса.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Пензы, особое внимание проверяющие уделяли заполнению данных в ГИС «Меркурий».

«Рейды будут проводиться и по другим сезонным ярмаркам и ярмаркам выходного дня в Пензе», – заверили в городской администрации.