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07.03.2020г.

Два пензенца прошли в последний раунд полуфинала «Мастера гостеприимства»

07.03.2020, 18:25

7 марта в Самаре проходит заключительный день полуфинала «Мастеров гостеприимства», в нем участвуют восемь представителей Пензенской области. Эксперт конкурса Алексей Уколов поделился с информагентством эксклюзивной информацией о выступлении земляков.

Отметим, что 7 марта состоялась «Битва мастеров», в ходе которой участники защищали свои проекты. Соревнование проводилось в три этапа, на каждом «отсеивалась» часть конкурсантов.

По словам начальника отдела туризма министерства культуры и туризма Пензенской области Алексея Уколова, который является экспертом «Мастеров гостеприимства», в финальный, третий, этап вышли два представителя региона – 19-летняя Наталья Куницина из ПГУ (один из самых молодых участников), предложившая создать карту доступности туристических объектов для людей, имеющих ограниченные возможности здоровья, и Михаил Тактаев, представивший инклюзивный проект развития туризма для глухих и слабослышащих людей.

«Теперь они должны пройти третий раунд для того, чтобы попасть в финал. Результат будет известен после 20 часов [19:00 по московскому времени - прим. ред.]», - уточнил Алексей Уколов.

Больше о туристических проектах пензенцев, пробившихся в третий этап полуфинала, можно почитать ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ. «Пенза-Пресс» продолжит следить за событиями.

Конкурс «Мастера гостеприимства» - проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Он реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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