Два пензенца - в финале конкурса «Мастера гостеприимства»

7 марта в Самаре подвели итоги регионального этапа конкурса «Мастера гостеприимства», в котором за победу сражались представители 19 субъектов России. В финал конкурса прошли два пензенца.

В топ-20 «Мастеров гостеприимства» полуфинала «Волга-Волга» вошли Денис Симонов, который презентовал на конкурсе проект, уникальный для России, - мини-отель на колесах, и Екатерина Шумилкина, которая представила концепцию горнолыжного комплекса в Засеке, которая разрабатывалась совместно с парком имени В.Г. Белинского при участии администрации города и федерации горнолыжного спорта и сноуборда Пензенской области.

Денису Симонову и Екатерине Шумилкиной предстоит сразиться за победу в «Мастерах гостеприимства» в апреле: лучшие из лучших будут определены на втором форуме «Россия - страна возможностей» (18+).



Конкурс «Мастера гостеприимства» - проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Он реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.