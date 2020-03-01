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07.03.2020г.

Два пензенца - в финале конкурса «Мастера гостеприимства»

07.03.2020, 20:32
7 марта в Самаре подвели итоги регионального этапа конкурса «Мастера гостеприимства», в котором за победу сражались представители 19 субъектов России. В финал конкурса прошли два пензенца.

В топ-20 «Мастеров гостеприимства» полуфинала «Волга-Волга» вошли Денис Симонов, который презентовал на конкурсе проект, уникальный для России, - мини-отель на колесах, и Екатерина Шумилкина, которая представила концепцию горнолыжного комплекса в Засеке, которая разрабатывалась совместно с парком имени В.Г. Белинского при участии администрации города и федерации горнолыжного спорта и сноуборда Пензенской области.

Денису Симонову и Екатерине Шумилкиной предстоит сразиться за победу в «Мастерах гостеприимства» в апреле: лучшие из лучших будут определены на втором форуме «Россия - страна возможностей» (18+).

Конкурс «Мастера гостеприимства» - проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Он реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
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Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
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Навязчивая реклама по телефону незаконна
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