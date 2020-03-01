Самые прекрасные героини: Портрет Варвары Дмитриевны Римской-Корсаковой

В рамках проекта «Самые прекрасные героини» (16+) на телеканале « Экспресс » продолжают показывать самые известные картины из областной картинной галереи им. К. А. Савицкого с изображением женщин. Праздничный выпуск посвящен работе немецкого живописца и литографа Винтерхальтера Франца Ксавера.

В Париже ее называли «татарской Венерой». Речь – о Варваре Дмитриевне Римской-Корсаковой, которая происходила из костромского дворянского рода Мергасовых. Князь Д. Д. Оболенский писал о ней, что она считалась не только петербургскою, но и европейскою красавицей.

Ее портрет был написан Винтерхальтером, когда Римской-Корсаковой было 30 лет. Она любила эту картину: она украшала обложку ее книги, которая, возможно, до сих пор хранится в библиотечных собраниях Франции.

Винтерхальтер Франсуа Ксавье (1805-1873). Портрет Варвары Дмитриевны Римской-Корсаковой (1834-1879). 1858. Холст, масло.

Источник текста: https://www.proza.ru/2015/03/05/1268