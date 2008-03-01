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08.03.2020г.

Пензенский баянист собрал уникальную коллекцию из 17 инструментов

08.03.2020, 17:16

Одни собирают марки или открытки, другие - монеты или, например, бабочек, а у героя сюжета есть целая коллекция гармоней и баянов. Пока она состоит из 17 инструментов. Причем сам коллекционер не является профессиональным исполнителем, но все же его жизнь и работа связаны с музыкой.

Хоть вишни еще не расцвели, весеннее тепло уже чувствуется в квартире семьи Симаковых. Конечно, благодаря живой музыке, а она звучит там нередко. У главы семейства - целая коллекция музыкальных инструментов. Одно из последних приобретений произведено в Пензенской области, его Андрей Симаков купил в 2019 году. Причем случайно: увидел на базаре, решил сыграть, ему понравилось, поэтому пришлось забрать домой.

«Продавец предложил купить, а я ответил, что мне некуда ставить, тогда он рассказал, что я единственный, у кого получилось на ней сыграть», - рассказал он.

Ставить действительно уже некуда, ведь гармонь - инструмент не маленький. Одна весит около четырех килограммов. Уникальная коллекция стала настоящей достопримечательностью квартиры Симаковых.

«Не было цели собрать коллекцию, все как-то само получилось. Раньше были популярны комиссионные магазины, ходил туда, смотрел, покупал, некоторые экземпляры знакомые отдали», - сказал Андрей Симаков.

Одну из гармоней, единственную маленькую, ему подарили друзья, которые нашли ее на чердаке. Она не простая – с колокольчиком. Самой старой – почти 200 лет. Инструмент достался коллекционеру от деда, перешла по наследству, который и привил интерес и любовь внуку к этому музыкальному инструменту.

Музыка для семьи Симаковых - это и любовь, и работа. Андрей и его супруга Ольга - участники ансамбля «Славяне». Как поется в песне, музыка их связала, и будет звучать в их доме и в сердцах всю жизнь.

«А какая песня и праздник без гармони? Это душа», - отметила Ольга Симакова.

Супруги планируют и дальше пополнять свою коллекцию. Скоро владельцу гармоней и баянов исполнится 50 лет. К юбилею он планирует приобрести инструмент нижегородских мастеров, работы которых считаются лучшими в мире, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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