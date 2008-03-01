В Пензе стало меньше пьющих родителей

Неблагополучные семьи психологи, инспекторы МЧС и социальные работники проверили в ходе очередного рейда. О своих визитах заранее не предупреждали, ведь важно увидеть реальную среду, в которой растет ребенок. Правда, в некоторых случаях докопаться до истины, например, выяснить, почему подросток наотрез отказывается идти в школу, когда внешне все благополучно, не так просто.

У Светланы - пятеро детей. Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних наведывается к ней регулярно: во-первых, мама многодетная, а во-вторых, специалистам удалось зафиксировать, пусть и единожды, что женщина оставляла их одних. Комиссия о своем визите не предупреждает: так легче оценить ситуацию. На этот раз было очевидно, что дома чистота и порядок, дети ухожены и под присмотром. Семью обеспечивает гражданский муж, который работает на стройке, также внукам помогает бабушка.

«Бывает трудно, но справляемся», - сказала Светлана.

По следующему адресу живет подросток, который не ходит в школу. Он не попал в плохую компанию, по среднестатистическим меркам у него благополучная семья, родители не давят на мальчика, не жалуется он и на школу. Просто ничем не интересуется и сидит дома. В ситуацию, когда ребенок просто становится агрессивным или асоциальным, специалисты не верят.

Маме, конечно, советовали, чтобы сын поговорил с психологом. И подросток даже пошел на эту встречу и был результат, он начинал снова ходить в школу, правда, эффект был разовый. Единственное, к чему он проявляет интерес, - это работа механика, и сейчас комиссия продумывает, как найти для мальчика специализированные курсы.

«Иногда бывает очень тяжело достучаться до родителей, объяснить им, что у них есть проблема, потому что, к сожалению, семьи отрицают ее наличие», - сказала ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Октябрьского района Пензы Алена Елистратова.

Специалисты отмечают, главные группы риска - это подростки, которые страдают от внутрисемейных отношений, а также ребята, оказавшиеся предоставлены сами себе - именно они рискуют попасть в плохую компанию и перенять не лучшие образцы поведения взрослых. Вместе с тем, в комиссии отмечают положительную динамику: неблагополучных семей, в которых родители страдают от алкогольной зависимости, в Пензе становится меньше, сообщает телеканал «Экспресс».