Пензенских молодых мам научат вести бизнес

В центре «Мой бизнес» завершилась первая серия бесплатных мастер-классов для предпринимателей. Ожидается, что в 2020 году обучающие программы пройдут по 20 направлениям, в том числе абсолютно новом – «Бизнес для молодых мам».

Творчество, структура, власть или успех. У начинающих предпринимателей узнают, что для них главное, а еще научат применять тесты на интеллект или скорость мышления. Все это понадобится, чтобы подобрать сотрудников. Этому в Фонде поддержки предпринимательства посвятили отдельные тренинг. Вообще же учеба в этой своего рода школе длилась неделю. Елена Рендаревская на таких тренингах была впервые.

«Было углубление и по финансам, и по маркетингу, очень детальное изучили, как продвигать свою компанию, как выстраивать работу в интернете с помощью специальных каналов и социальных сетей», - рассказала она.

А индивидуальный предприниматель Екатерина с социальными сетями на «ты». Девушка начала ходить на мастер-классы от Фонда поддержки предпринимательства в 2019 году.

«Меня интересуют и всероссийские, и международные выставки. Само по себе размещение дорогое, но это можно сделать совместно с Фондом поддержки предпринимательства, тем более мне нравятся новые вдохновляющие проекты», - сказала она.

Направление «Бизнес для будущих мам» (18+) стартует 13 апреля. Участницам не обязательно уже иметь свое дело, достаточно заявить о своей идее. Далее ее оценит жюри, и женщина получит шанс открыть свой бизнес.

«Оно рассчитано на участниц, которые являются мамами, находятся в отпуске по уходу за ребенком или имеют несовершеннолетних детей. Сейчас мы собираем заявки от активных представительниц прекрасного пола для участия в этом тренинге», - рассказала руководитель Центра поддержки предпринимательства Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области Наталья Солодилова.

Образовательные программы выстроены так, чтобы «выращивать» предпринимателей, и на каждой степени развития бизнеса он мог найти серию тренингов для себя. Это могут быть, например, занятия для начинающих предпринимателей или по развитию экспорта.

«На 2020 год у нас запланировано более 20 образовательных программ, в которых примут участие около 1000 человек. Это наши региональные предприниматели, которые создают свой бизнес, или те, кто хотят вывести его на новые рубежи развития», - сказал руководитель Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области Сергей Матюкин.

Все тренинги проходят на базе центра «Мой бизнес» по адресу улица Герцена, 14. Образовательные программы - это лишь один блок поддержки малого и среднего бизнеса, которую предпринимателям оказывают в рамках национального проекта в сфере экономики. Он реализуется по инициативе президента Владимира Путина. Стать участником школы предпринимательства можно, подав заявку через сайт Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.