Погода
+4оС / Завтра: +4

$ 67,5175 р

€ 75,8424 р

17:28
08.03.2020г.

Пензенских молодых мам научат вести бизнес

08.03.2020, 14:59

В центре «Мой бизнес» завершилась первая серия бесплатных мастер-классов для предпринимателей. Ожидается, что в 2020 году обучающие программы пройдут по 20 направлениям, в том числе абсолютно новом – «Бизнес для молодых мам».

Творчество, структура, власть или успех. У начинающих предпринимателей узнают, что для них главное, а еще научат применять тесты на интеллект или скорость мышления. Все это понадобится, чтобы подобрать сотрудников. Этому в Фонде поддержки предпринимательства посвятили отдельные тренинг. Вообще же учеба в этой своего рода школе длилась неделю. Елена Рендаревская на таких тренингах была впервые.

«Было углубление и по финансам, и по маркетингу, очень детальное изучили, как продвигать свою компанию, как выстраивать работу в интернете с помощью специальных каналов и социальных сетей», - рассказала она.

А индивидуальный предприниматель Екатерина с социальными сетями на «ты». Девушка начала ходить на мастер-классы от Фонда поддержки предпринимательства в 2019 году.

«Меня интересуют и всероссийские, и международные выставки. Само по себе размещение дорогое, но это можно сделать совместно с Фондом поддержки предпринимательства, тем более мне нравятся новые вдохновляющие проекты», - сказала она.

Направление «Бизнес для будущих мам» (18+) стартует 13 апреля. Участницам не обязательно уже иметь свое дело, достаточно заявить о своей идее. Далее ее оценит жюри, и женщина получит шанс открыть свой бизнес.

«Оно рассчитано на участниц, которые являются мамами, находятся в отпуске по уходу за ребенком или имеют несовершеннолетних детей. Сейчас мы собираем заявки от активных представительниц прекрасного пола для участия в этом тренинге», - рассказала руководитель Центра поддержки предпринимательства Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области Наталья Солодилова.

Образовательные программы выстроены так, чтобы «выращивать» предпринимателей, и на каждой степени развития бизнеса он мог найти серию тренингов для себя. Это могут быть, например, занятия для начинающих предпринимателей или по развитию экспорта.

«На 2020 год у нас запланировано более 20 образовательных программ, в которых примут участие около 1000 человек. Это наши региональные предприниматели, которые создают свой бизнес, или те, кто хотят вывести его на новые рубежи развития», - сказал руководитель Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области Сергей Матюкин.

Все тренинги проходят на базе центра «Мой бизнес» по адресу улица Герцена, 14. Образовательные программы - это лишь один блок поддержки малого и среднего бизнеса, которую предпринимателям оказывают в рамках национального проекта в сфере экономики. Он реализуется по инициативе президента Владимира Путина. Стать участником школы предпринимательства можно, подав заявку через сайт Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

Читайте также:
Пензенский баянист собрал уникальную коллекцию из 17 инструментов
17:16
Пензенцы смогут увидеть уникальную коллекцию наперстков
16:36
Поделиться

Эксклюзив

В Пензе мимозу продают за 999 рублей
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
Масленица в Пензе. Полная программа мероприятий
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
Как в январе изменились цены на бензин в Пензе? Мониторинг
В Пензе за смену формы управления домом голосуют покойники
Навязчивая реклама по телефону незаконна
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
Мария Львова-Белова: Решение об участии в «Лидерах России» было спонтанным
Судьбы и история. Какие экспонаты хранит музей ЗАГС в Пензе
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
В аптеках Пензы цены на противовирусные препараты отличаются в разы
Мобильный «Кванториум» запустят на базе «точек роста» в пензенских школах
#Пензаменяется. Как центр города преобразится в ближайшие годы
Готовим домашнее сливочное мороженое. Мастер-класс
Олигарх Евтушенков решил вложиться в турбазу под Мокшаном?
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
Масленица в Пензе. Полная программа мероприятий
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
Как в январе изменились цены на бензин в Пензе? Мониторинг
В Пензе за смену формы управления домом голосуют покойники
Навязчивая реклама по телефону незаконна
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
Мария Львова-Белова: Решение об участии в «Лидерах России» было спонтанным
Судьбы и история. Какие экспонаты хранит музей ЗАГС в Пензе
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
В аптеках Пензы цены на противовирусные препараты отличаются в разы
Мобильный «Кванториум» запустят на базе «точек роста» в пензенских школах
#Пензаменяется. Как центр города преобразится в ближайшие годы
Готовим домашнее сливочное мороженое. Мастер-класс
Олигарх Евтушенков решил вложиться в турбазу под Мокшаном?

Loading…