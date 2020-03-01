Журналист «Пенза-Пресс» - среди победителей конкурса СМИ «Мастеров гостеприимства»

7 марта в Самаре подвели итоги полуфинала конкурса «Мастера гостеприимства», а также определили тройку победителей интеллектуальной «Битвы мастеров» среди журналистов. Одним из них стал заместитель главного редактора ИА «Пенза-Пресс» Анна Балашова.

Журналистов наградил руководитель пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей» Сергей Коляда. Среди победителей конкурса СМИ – также представители Саратовской области и Удмуртской Республики. Подробнее о том, как проходила интеллектуальная битва, можно почитать, перейдя по ссылке.

Напомним, в финал конкурса «Мастера гостеприимства» от Пензы поедут Денис Симонов и Екатерина Шумилкина. Они сразятся за победу в апреле в рамках второго форума «Россия – страна возможностей» (18+).

Конкурс «Мастера гостеприимства» - проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Он реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.