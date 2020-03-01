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08.03.2020г.

Белозерцев пожелал пензячкам исполнения заветных желаний

08.03.2020, 09:12

Губернатор Иван Белозерцев поздравил жительниц Пензенской области с Международным женским днем.

«В этот прекрасный весенний день мы, мужчины, выражаем вам искреннюю признательность за то, что вы есть на Земле, щедро дарите нам свою нежность, заботу и душевную чуткость, доброту, милосердие и внимание, бережно храните домашнее тепло и уют, вдохновляете на новые свершения. Недаром день 8 Марта принято отмечать, как торжество Весны, Любви и Красоты.

Уважения и восхищения по праву заслуживаете все вы, милые женщины, но в год славного юбилея - 75-летия Великой Победы - особые слова благодарности адресую женщинам-ветеранам и труженикам тыла, которые вместе с сыновьями, мужьями и отцами отстояли свободу и независимость нашей Родины, подняли страну из руин, воспитали достойных детей – подлинных патриотов Отечества», - говорится в поздравлении.

Иван Белозерцев пожелал женщинам крепкого здоровья, счастья, мира, исполнения самых заветных желаний, сообщили в пресс-центре облправительства.

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