В Кузнецком районе почтили память героя Джафяса Яфарова

В Доме культуры села Махалино в памятный день была оформлена тематическая зона «Мужество, честь, отвага». На ней были представлены личные вещи героя: форма, письма, предметы обихода, ставшие уже музейными экспонатами общеобразовательной школы, где учился Яфаров.

Участникам мероприятия показали документальный фильм о подвиге Джафяса Яфарова. Проникновенный эмоциональный фон в зрительном зале своими выступлениями создали творческие коллективы района.

Завершилось мероприятие минутой молчания в память о герое Российской Федерации.

Командир группы отряда специального назначения «Росич» Внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации Джафяс Яфаров погиб 6 марта 2000 года в с. Комсомольское Чеченской Республики при исполнении служебного долга.

Группа лейтенанта Яфарова оказалась отрезанной огнем боевиков от основных сил, он уничтожил несколько моджахедов, вынес из-под огня раненного гранатометчика; был ранен, контужен, но остался в строю. При прорыве к своим войскам его убил снайпер – выстрелил в голову.

Указом президента от 7 июля 2000 года за мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе, лейтенанту Яфарову Джафясу Джафяровичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.