Лидин: Неоценим вклад женщины в социально-экономическое развитие области

«8 Марта — это первый весенний праздник, который олицетворяет безграничное уважение мужчин к прекрасной половине человечества. Мы искренне восхищаемся вашей красотой и обаянием, жизненным оптимизмом и мудростью, способностью созидать и выстраивать гармоничные отношения с окружающим миром.

Неоценим ваш вклад в социально-экономическое развитие Пензенской области. Благодаря профессионализму и ответственности, неравнодушному отношению к делу и огромному терпению вы добиваетесь значимых успехов в политической и общественной деятельности. При этом, как и раньше, вы являетесь хранительницами семейного очага, любящими женами и заботливыми матерями», - сказано в поздравлении.

Валерий Лидин пожелал женщинам быть здоровыми и счастливыми, добавили в пресс-службе Законодательного Собрания Пензенской области.