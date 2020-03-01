В Арбеково «Яндекс. Такси» угодило в ДТП с легковушкой

Утром 8 марта в одном из пензенских пабликов «ВКонтакте» появилось сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Арбеково.

Автор поста рассказал, что авария случилась недалеко от остановки «Товары для женщин». Фото с места он сделал в восемь часов утра.

На кадрах видно, что не смогли поделить дорогу ВАЗ и легковой автомобиль с логотипом «Яндекс.Такси». Удар был сильным, на машинах – серьезные механические повреждения, по земле разбросаны расколотые детали авто.

Есть ли пострадавшие, неизвестно. Официальной информации о происшествии нет.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения. Чтобы избежать ДТП, не следует делать резких маневров.