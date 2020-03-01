Погода
+4оС / Завтра: +4

$ 67,5175 р

€ 75,8424 р

14:13
08.03.2020г.

Кузнечанин поверил в крупный выигрыш и стал жертвой обмана

08.03.2020, 11:50

Житель города Кузнецка Пензенской области написал заявление в полицию по факту мошенничества.

40-летний мужчина рассказал, что на его электронную почту пришло письмо с сообщением о выигрыше. Якобы он стал счастливым обладателем 2400 долларов США. Чтобы получить средства, требовалось перейти по указанной ссылке и оплатить пошлину.

Кузнечанин сделал это. Однако деньги до сих пор не получил, а сайт теперь заблокирован, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По факту мошенничества проводится проверка.

Полицейские напоминают, что при получении сообщения о выигрыше или наследстве, которое поступает на мобильный телефон или в социальных сетях, по электронной почте, нужно быть бдительными - так действуют мошенники. Ни под каким предлогом нельзя перечислять деньги незнакомцам.

Читайте также:
Многодетным пензячкам вручили медали
12:54
Мэр Пензы: Этот мир прекрасен благодаря женской красоте и мудрости
12:21
Поделиться

Эксклюзив

В Пензе мимозу продают за 999 рублей
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
Масленица в Пензе. Полная программа мероприятий
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
Как в январе изменились цены на бензин в Пензе? Мониторинг
В Пензе за смену формы управления домом голосуют покойники
Навязчивая реклама по телефону незаконна
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
Мария Львова-Белова: Решение об участии в «Лидерах России» было спонтанным
Судьбы и история. Какие экспонаты хранит музей ЗАГС в Пензе
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
В аптеках Пензы цены на противовирусные препараты отличаются в разы
Мобильный «Кванториум» запустят на базе «точек роста» в пензенских школах
#Пензаменяется. Как центр города преобразится в ближайшие годы
Готовим домашнее сливочное мороженое. Мастер-класс
Олигарх Евтушенков решил вложиться в турбазу под Мокшаном?
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
Масленица в Пензе. Полная программа мероприятий
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
Как в январе изменились цены на бензин в Пензе? Мониторинг
В Пензе за смену формы управления домом голосуют покойники
Навязчивая реклама по телефону незаконна
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
Мария Львова-Белова: Решение об участии в «Лидерах России» было спонтанным
Судьбы и история. Какие экспонаты хранит музей ЗАГС в Пензе
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
В аптеках Пензы цены на противовирусные препараты отличаются в разы
Мобильный «Кванториум» запустят на базе «точек роста» в пензенских школах
#Пензаменяется. Как центр города преобразится в ближайшие годы
Готовим домашнее сливочное мороженое. Мастер-класс
Олигарх Евтушенков решил вложиться в турбазу под Мокшаном?

Loading…