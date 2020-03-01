Кузнечанин поверил в крупный выигрыш и стал жертвой обмана

40-летний мужчина рассказал, что на его электронную почту пришло письмо с сообщением о выигрыше. Якобы он стал счастливым обладателем 2400 долларов США. Чтобы получить средства, требовалось перейти по указанной ссылке и оплатить пошлину.

Кузнечанин сделал это. Однако деньги до сих пор не получил, а сайт теперь заблокирован, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По факту мошенничества проводится проверка.

Полицейские напоминают, что при получении сообщения о выигрыше или наследстве, которое поступает на мобильный телефон или в социальных сетях, по электронной почте, нужно быть бдительными - так действуют мошенники. Ни под каким предлогом нельзя перечислять деньги незнакомцам.