Мэр Пензы: Этот мир прекрасен благодаря женской красоте и мудрости

«Этот мир прекрасен благодаря женской красоте, мудрости, способности к состраданию! Вы вкладываете всю душу в заботу о детях, семье и близких.

Не ограничиваясь ролью хозяйки и хранительницы домашнего очага, вы добиваетесь успехов в профессиональной и общественной деятельности, прикладываете усилия, чтобы наш город развивался.

Спасибо вам за поддержку, щедрость души, терпение и неиссякаемую энергию, за то, что вы наполняете нашу жизнь смыслом», - сказано в поздравлении.

Андрей Лузгин пожелал пензячкам радости, счастья, здоровья, благополучия, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Пусть в ваших семьях царит любовь, дети радуют своими достижениями, а все задуманное непременно сбудется», - добавил мэр.

